Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Menslage (dpa/lni) – Im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in Menslage (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, griff der Brand auch auf einen benachbarten Raum über. Das gesamte Haus sei durch den entstandenen Rauch so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es unbewohnbar sei. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, dafür wurde insgesamt ein Kilometer Schlauchleitung verlegt.

