Wohnhaus in Flammen : Ein Mensch schwer verletzt

Beim Brand eines Wohnhauses in Sierksrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Freitagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Samstag ist noch unklar, wie das Feuer ausbrach. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, brannte das Haus bereits vollständig. Ein Mensch musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Genauere Angaben zum Verletzungsmuster machte die Polizei zunächst nicht, die Ermittlungen dauern an.