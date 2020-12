Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Cloppenburg (dpa/lni) – Ein Wohnhaus in Cloppenburg ist nach einem Brand am Sonntagabend unbewohnbar. Das Feuer war im Dachstuhl des Hauses im Eibenweg ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand im Fahrstuhl bereits fortgeschritten. Die fünf Bewohner des Hauses konnten sich ohne fremde Hilfe aus dem Gebäude retten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

