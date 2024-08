Wohnhaus in Beverstedt abgebrannt – 400.000 Euro Schaden

Wohnhaus bei Brand in Beverstedt vollständig zerstört (Symbolbild) Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Beverstedt (dpa/lni) –

Ein Einfamilienhaus in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist bei einem Brand in der vergangenen Nacht vollständig zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden zunächst auf rund 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der einzige Bewohner habe sich selbst retten können.

Ersten Erkenntnissen zufolge entstanden die Flammen im Bereich der Terrasse und griffen dann aufs Wohnhaus über. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar. Ein Mensch, der in einem Auto vorbeifuhr, habe den Notruf abgesetzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an.