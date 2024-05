Wohnhaus im Landkreis Diepholz durch Feuer zerstört

Twistringen (dpa/lni) –

Ein Wohnhaus im Landkreis Diepholz ist durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Brand am Dienstag in Twistringen niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant hatte Rauch und Flammen im Dach des Zweifamilienhauses mitten im Ort gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Bewohner im Erdgeschoss konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, eine weitere Mieterin war nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits im Vollbrand, die Flammen breiteten sich schnell aus. Das Dachgeschoss brannte komplett nieder, auch die Holzdecken stürzten ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.