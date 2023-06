Wohnhaus brennt in Bad Bodenteich aus

Uelzen (dpa/lni) –

Ein Wohnhaus in Bad Bodenteich im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zum Samstag ausgebrannt. Eine Anwohnerin war gegen 2.00 Uhr durch einen Knall und starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden und informierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude demnach in Vollbrand.

Gut 40 Einsatzkräfte hätten ein Übergreifen auf die angrenzenden bewaldeten Bereiche verhindert. Das Haus und die kleinen Nebengebäude seien bis auf die Grundmauern ausgebrannt, den Sachschaden bezifferte die Polizei laut Mitteilung mit gut 150 000 Euro. Der Eigentümer des Hauses war nicht vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.