Wohnhäuser wegen Bombendrohung in Landkreis Harburg geräumt

Tostedt (dpa/ lni) –

Wegen einer telefonischen Bombendrohung sind in Tostedt (Landkreis Harburg) mehrere Häuser evakuiert worden. Zehn Bewohner wurden dabei zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann hatte den Angaben zufolge in einer Tankstelle mit integriertem Paketshop angerufen und der Angestellten gesagt, dass sich in einem Paket eine Bombe befinden soll.

Die Polizei sperrte den Bereich um die Tankstelle weiträumig ab, veranlasste eine Vollsperrung der B75 und evakuierte die angrenzenden Wohnhäuser. Dann durchsuchten Einsatzkräfte die Tankstelle am Sonntagmittag, unter anderem mit Sprengstoffspürhunden. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Nach knapp zweieinhalb Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Informationen zum Anrufer und dem Tatmotiv gibt es laut einem Polizeisprecher bisher nicht.