Wohn- und Geschäftshaus durch Brand stark beschädigt

Lunestedt (dpa/lni) –

Ein Wohn- und Geschäftshaus in Lunestedt (Landkreis Cuxhaven) ist durch ein Feuer in der Nacht zum Montag stark beschädigt worden. Die Schadenshöhe liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Feuers, das vermutlich im Bereich des Dachbodens ausgebrochen sei, sei noch unklar. Die Spurensuche habe bereits in der Nacht begonnen. Bewohner des Hauses hatten Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten.