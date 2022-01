Wohl zu warm: Kein Besucheransturm im Harz erwartet

Gondeln vom Sessellift «Hexenritt-Express» sind an der Hexenritt-Abfahrt auf dem Wurmberg im Harz zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Braunlage (dpa/lni) – Für den Harz rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen zwar mit Schneefall – für ein flächendeckendes Winterwochenende dürfte es aber zu warm werden. Nachhaltig liegen bleiben wird der Schnee wohl nur in höheren Lagen, wie ein DWD-Sprecher am Freitag erläuterte. Mit etwas Neuschnee könnten dort am Sonntag oberhalb von 400 Metern etwas mehr als zehn Zentimeter Schnee liegen.

Beim Landkreis Goslar wird daher auch nicht mit einem übermäßigen Besucheransturm gerechnet. Erst zum verlängerten Wochenende mit den kurzen Winterferien vom 29. Januar bis 1. Februar dürfte es deutlich voller werden, wie ein Kreissprecher sagte. Auf dem Wurmberg beschneiten auch in der Nacht zum Freitag Schneekanonen die Skipiste an der Hexenritt-Abfahrt mit Kunstschnee.

Aufgrund der Wetterlage gehen die Behörden auch nicht von größeren Kontrollen mit Blick auf Corona-Auflagen aus. Die Betreiber von Wintersportanlagen seien gut aufgestellt und Besucher hätten sich zuletzt immer sehr diszipliniert gezeigt, sagte der Landkreissprecher aus Goslar.

