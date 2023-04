Wogendes Gelb: Vollblüte beim Raps steht bevor

Rendsburg (dpa/lno) –

Aus vereinzelten Rapsblüten auf den Feldern in Schleswig-Holstein wird in diesen Tagen immer mehr strahlendes, wogendes Gelb. Der Entwicklungsstand der Ölpflanze innerhalb des Landes sei aber sehr unterschiedlich, sagte die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen, der dpa. In Nordfriesland sei die Blüte teils weiter fortgeschritten als zum Beispiel im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Plön. Mitunter zeigten sich auch deutliche Sortenunterschiede.

«Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Raps in der Tendenz früher blüht als noch vor Jahren, was die Gefahr für mögliche Frostschäden im April in der Blüte erhöht hat», sagte Rixen. Es habe Jahre gegeben, in denen es Ende April noch geschneit habe und Minusgrade gemessen worden seien. Auch aktuell habe es niedrige Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Nacht etwa am Mittwoch gegeben. Nach den sonnigen, wärmeren Tagen am vergangenen Wochenende sei es weiter kühl geblieben, was die Entwicklung weiter verzögert habe.

Mit der Vollblüte beim Raps rechnet die Landwirtschaftskammer um den 5. Mai – regional und je nach Witterungsentwicklung allerdings auch abweichend. «Dabei spielen Sonneneinstrahlung und Temperatur eine entscheidende Rolle», sagte Rixen.

Bisher sei der April relativ kühl gewesen und die Böden mussten von den ergiebigen Niederschlägen erst abtrocknen. Die Landwirte seien in diesen Tagen aber sehr beschäftigt auf den Feldern. Aktuell laufe die Frühjahrsbestellung von Sommergetreide, Ackerbohnen und Rüben. Auch Kartoffeln und Kohl werden oder seien bereits teilweise gepflanzt. Die ersten Maisflächen seien in dieser Woche bestellt worden. Die Bauern düngen ihre Felder und ergreifen erste Pflanzenschutzmaßnahmen.