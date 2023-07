Wochenendwetter im Norden regnerisch

Hamburg (dpa/lno) –

Am Wochenende erwartet den Norden Regen und Gewitter. Am Samstagvormittag bleibt der Himmel in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst bewölkt, bevor im Tagesverlauf zunehmend Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei um 23 Grad, auf Helgoland bei 20 Grad.

In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen langsam nach und es lockert teilweise auf. Nur an der Nordsee hält der Regen laut Vorhersage an. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 14 Grad, an den Küsten bei 16 Grad. Der Sonntag startet bewölkt, am Nachmittag ziehen jedoch wieder Schauer und einzelne Gewitter auf – an der Nordsee teilweise mit Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad.

Die Nacht zum Montag ist nach Angaben der Meteorologen stark bewölkt, von der Nordsee aus gibt es teils kräftige Schauer. Am Montag kommt von der Elbe her lang anhaltender Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad.