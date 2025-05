Wochenendhaus gerät in Brand – rund 350.000 Euro Schaden

Bruchhausen-Vilsen (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Wochenendhaus in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist ein Schaden von schätzungsweise rund 350.000 Euro entstanden. Der Dachstuhl sei in der Nacht vollständig ausgebrannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Bis zu 110 Feuerwehrleute waren ihm zufolge mehrere Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zum Brandzeitpunkt habe sich niemand im Haus befunden. Es sei nun vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.