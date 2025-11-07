Wochenende wird trüb und kälter

Nach einem freundlichen Start wird das Wochenende im Norden zunehmend neblig und trüb. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Zum Wochenende hin wird es im Norden zunehmend kühl und neblig.

Am Freitag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Hamburg und Schleswig-Holstein noch überwiegend trocken. Nachdem sich der Nebel verzogen hat, soll es teilweise freundlich mit Höchsttemperaturen von rund 11 Grad werden. Im Verlauf des Tages können sich Wolken bilden.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Vormittag laut der Vorhersage noch neblig. Danach soll es trocken und sonnig werden. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Samstag breiten sich erneut Nebel und Hochnebel aus.

Der Samstag startet in Hamburg und Schleswig-Holstein stark bewölkt, gebietsweise gibt es Nieselregen. Die Maximalwerte liegen laut DWD bei rund 10 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es trocken. Im Westen zeigt sich die Sonne, während es im Osten neblig bleibt. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 6 und 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es im Norden neblig mit vereinzeltem Nieselregen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad in Schleswig-Holstein und 7 bis 2 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.