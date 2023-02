Wochenende: U1 zwischen Farmsen und Wandsbek Markt gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Aufgrund von Erneuerungsarbeiten wird die U1 in Hamburg am Wochenende nicht zwischen den Haltestellen Farmsen und Wandsbek Markt fahren. Laut einer Mitteilung der Hamburger Hochbahn wird die Strecke ab 21.30 Uhr am Freitag bis Betriebsschluss am Sonntag durch Busse ersetzt. Fahrgäste müssen dadurch eine verlängerte Fahrzeit von etwa 20 Minuten in Kauf nehmen. Zudem werden einige Bushaltestellen der Linien 8 und 118 in die nahe Umgebung verlegt, da auch die Lesserstraße von den Sperrungen betroffen ist.

Grund für die Blockade sind die Aushebungen von zwei alten U-Bahn-Brücken an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Bis Februar 2024 sollen hier aus Sicherheitsgründen insgesamt vier Brücken erneuert werden, die teilweise sogar mehr als 100 Jahre alt sind. Laut Hamburger Hochbahn müssen dafür an diesem Wochenende zwei der Brücken über die Gleise der U1 gehoben werden, weshalb die Linie nicht sicher befahrbar ist. Die U3 kann den Angaben zufolge trotz der Arbeiten an der Station Wandsbek-Gartenstadt Halt machen und von dort planmäßig zurück nach Barmbek fahren.