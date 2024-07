Wochenende startet mit Staus im Norden

Hannover/Hamburg (dpa) –

Für Autofahrer wird das Wochenende zu einer Geduldsprobe. Der Ferienverkehr sorgt fast im gesamten Norden für Staus und Verkehrsbehinderungen. Schon am Vormittag standen die Autos in Niedersachsen auf der A7 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Soltau-Ost auf einer Länge von 15 Kilometern, teilte der ADAC mit. Auch auf der A1 verloren Reisende zwischen den Anschlussstellen Oyten und Bockel in Richtung Hamburg viel Zeit in einem rund acht Kilometer langen Stau.

In Schleswig-Holstein staute es sich auf der A7 in Richtung Flensburg bereits früh zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf auf einer Länge von zwölf Kilometern. In Hamburg bildete sich nach Angaben des Autoclubs auf der A7 in Richtung Flensburg zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen ein neun Kilometer langer Stau.

Der ADAC warnte schon im Vorhinein vor einem der staureichsten Wochenenden der Saison. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien. Dazu kommen viele Urlaubsrückkehrer und Tagesausflügler.