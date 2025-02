Wochenende im Norden – es bleibt mild

Am Strand von St. Peter-Ording nutzten Spaziergänger am Freitag das schöne Wetter. Bodo Marks/dpa

Hamburg/Schwerin/Flensburg (dpa) –

Die Temperaturen im Norden bleiben an diesem Wochenende mild. Am wärmsten sei es bereits am Freitag im Südwesten Schleswig-Holsteins und an der Elbe gewesen, sagte Andreas Tschapek vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dort seien bis zu 14 Grad erreicht worden. Viele Menschen nutzten den sonnigen Start ins Wochenende bereits für einen Spaziergang.

Fast überall trockenes Wetter

«Viel wärmer wird es leider nicht mehr», sagte Tschapke. In Mecklenburg und im Süden Schleswig-Holsteins werden am Samstag und Sonntag maximal 13 Grad erwartet. «Am frischesten wird es auf den Inseln Usedom und Rügen», denn dort lockere es erst spät auf, erklärte der Meteorologe. Trocken bleibe es aber fast überall. «Nur an der Nordseeküste kann es noch zu Niederschlägen kommen», sagte er. Ansonsten werde die Sonne nur vereinzelt durch harmlose Wolken gestört, selbst an den Küsten Norddeutschlands wird kaum Wind erwartet.