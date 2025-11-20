Wochenende bringt freundlicheres Wetter in den Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Zum Wochenende können sich die Menschen im Norden auf Auflockerungen freuen. Am Donnerstag bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein überwiegend wolkig bei Höchstwerten von 2 bis 5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

An der Ostsee muss mit teils stürmischen Böen gerechnet werden. In Mecklenburg-Vorpommern kommt es gebietsweise zu Regen und Schneeregen, bevor es zum Nachmittag aufklart und trocken wird. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad.

In der Nacht auf Freitag muss im Norden mit Frost und teilweise Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 5 Grad. Der Freitag startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei bis zu 3 Grad in Hamburg und 7 Grad auf den Nordfriesischen Inseln. In Mecklenburg-Vorpommern steigen sie auf 2 bis 5 Grad. An der Küste können vereinzelt Regen- und Schneeschauer auftreten, der Wind weht schwach.

Trockenes Wochenende

Der Samstag wird in weiten Teilen freundlich und trocken. Lediglich im Nordwesten Schleswig-Holsteins kann es vereinzelt regnen. Die Maximalwerte liegen bei bis zu 3 Grad im Inland und bei bis zu 6 Grad an der Küste.

An der Nord- und Ostsee weht ein frischer, böiger Wind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken, die Tiefstwerte gehen auf 0 bis minus 5 Grad zurück.