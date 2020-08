Wochenanfang mit hohen Temperaturen und einzelnen Gewittern

Blitze zucken am Himmel. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Auch in der neuen Woche bleibt es sommerlich in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Montag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad im Landesinneren, und bis zu 26 Grad an den Küsten erreicht. Tagsüber können vereinzelt Hitzegewitter entstehen. In der Nacht bleibt es klar, bei Werten um die 18 Grad. Der Dienstag wird mit Temperaturen um die 33 Grad wieder heiß und meist wolkenfrei. An der See wird es windig. Nachts sind Gewitter möglich.

Am Mittwoch bleibt es den ganzen Tag über sonnig und warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad.