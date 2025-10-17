Wo Spontanurlauber noch Unterkünfte im Norden finden

Kiel (dpa/lno) –

Ein paar Tage am Meer durchpusten lassen oder mit dem Rad das Binnenland erkunden: Am Wochenende beginnen die Herbstferien in Schleswig-Holstein und Hamburg und wer noch ein paar Tage an der Küste oder im Binnenland verbringen möchte, hat durchaus noch Chance auf eine freie Unterkunft.

«Die Buchungslage zu den Herbstferien in Schleswig-Holstein ist im Großen und Ganzen noch etwas verhalten», sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH). Es gebe ausreichend Kapazitäten in allen Kategorien für Kurzentschlossene. Erfahrungsgemäß wird insbesondere bei einer guten Wetterlage gern kurzfristig gebucht.

Hoffen auf kurzfristige Buchungen

In Büsum etwa sind von der kleinen Ferienwohnung, über Ferienhaus bis zum Hotelzimmer noch freie Kapazitäten verfügbar. Auch auf den Nordseeinseln Föhr und Amrum gibt es noch genügend freie Unterkünfte. Auf Sylt und Helgoland gibt es trotz guter Buchungslage ebenfalls noch Kapazitäten.

Im Grünen Binnenland stehen nach Angaben der Touristiker ebenfalls für jeden Geschmack und jede Reisegruppengröße passende Angebote zur Verfügung. Da die Buchungen hier für den September zum Teil sehr kurzfristig waren, wird auch für die Herbstferien mit weiteren Gästen gehofft.

Vielerorts noch Unterkünfte in allen Kategorien zu finden

Eckernfördes Touristiker melden aktuell eine Auslastung in direkter Wasserlage von rund 75 Prozent, Tendenz steigend. Wer sich vorstellen kann, auch etwas außerhalb der Stadt Urlaub zu machen, hat mehr Auswahl: In der Fahrrad- und Wanderregion Eckernförder Bucht ist noch deutlich mehr zu bekommen – auch für Bus- und Gruppenreisen.

Auch in den Orten der Lübecker Bucht wie Scharbeutz, Neustein und Sierksdorf sind noch Unterkünfte zu finden. Große Wohnungen sind hier schon sehr gut gebucht, aber für zwei bis vier Personen findet man demnach in allen Orten noch etwas. Auf Fehmarn haben sowohl Familien als auch Alleinreisende und Paare noch gute Möglichkeiten, eine schöne Unterkunft in den Herbstmonaten zu bekommen.

ADAC rechnet mit Anstieg des Reiseverkehrs

Der ADAC Hansa rechnet bereits ab Freitagmittag mit einem deutlichen Anstieg des Reiseverkehrs im Norden. «Viele Familien starten direkt nach Schulschluss in die Ferien – das sorgt für dichten Verkehr und teilweise Staus, vor allem im Großraum Hamburg», sagt Menno Gebhardt, Pressesprecher beim ADAC Hansa. Besonders betroffen sind die Autobahnen rund um Hamburg sowie die Reiserouten Richtung Nord- und Ostsee.