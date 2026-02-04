Wo im Nordwesten die Schule ausfällt

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Das Winterwetter führt im Nordwesten erneut zu Schulausfällen. In Bremen und Bremerhaven stellen die Schulen auf Distanzunterricht um, wie die Bildungsbehörde mitteilte. In Niedersachsen haben mehrere Landkreise und kreisfreie Städte angekündigt, dass die Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben sollen.

In diesen Regionen in Niedersachsen fällt der Präsenzunterricht aus:

Landkreis Ammerland

Landkreis Aurich

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Diepholz

Landkreis Friesland

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landkreis Hildesheim

Landkreis Leer

Landkreis Nienburg

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osterholz

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Wittmund

Region und Stadt Hannover

Grafschaft Bentheim

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Stadt Wilhelmshaven

Ein Sonderfall ist die Stadt Oldenburg: Dort soll der Unterricht an allen Schulen stattfinden, allerdings erst zur dritten Stunde. Im Landkreis und der Stadt Osnabrück will man bis Mittwochmorgen um 5.45 Uhr entscheiden, ob die Schule ausfällt oder nicht.

Verkehrsmanagementzentrale informiert

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen trägt die Meldungen der Kommunen zu den Schulausfällen zusammen. Dort sind die jeweils aktuellen Hinweise online zu finden.

Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Pflicht zum Distanzunterricht besteht für die Schulen nicht.