Wo fällt erneut die Schule aus?

Hannover (dpa/lni) –

Das Winterwetter mit Glatteisgefahr sorgt erneut für Schulausfälle in niedersächsischen Landkreisen. «Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist», teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit. Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen: