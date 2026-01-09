Wo das Winterwetter für Probleme im Busverkehr sorgt

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der öffentliche Nahverkehr ist wegen des heftigen Winterwetters vielerorts stark eingeschränkt. In manchen Städten fahren keine Busse. Ein Überblick:

Osnabrück: Der Busverkehr in Osnabrück war wegen des Winterwetters am Morgen eingestellt worden. Das teilten die Stadtwerke mit. Alle Linienbusse blieben in den Depots. Inzwischen wird der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen. Im Gebiet nordöstlich der Stadt, das noch zur Verkehrsgemeinschaft gehört, fahren keine Busse. In den übrigen Gebieten in Stadt und Landkreis Osnabrück kommt es zu Einschränkungen und Teilausfällen.

Braunschweig und Umland: Einige Buslinien werden in der Stadt Braunschweig sowie im Umland umgeleitet, fahren nur auf Teilstrecken oder fallen ganz aus. Grund dafür sind den Angaben nach gesperrte Straßen wegen Schneeverwehungen. Busreisende sollen nach Möglichkeit auf andere Haltestellena ausweichen. Auch die Kundeninformation der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft ist nach Angaben der Betreiber geschlossen.

Oldenburg: Wegen der Warnung vor starkem Schneefall fahren keine Busse in der Stadt.

Bremen: Im Bundesland Bremen kommt es bei Bussen und Bahnen zu Verzögerungen. Auf manche Strecken werden nicht alle Haltestellen angefahren.

Hannover und Umland: Die S-Bahn Hannover hat wegen des Winterwetters den Betrieb eingestellt. Auch Ersatzbusse können demnach nicht mehr fahren. Busse und Stadtbahnen des Verkehrsunternehmens Üstra sind in der Stadt Hannover am Vormittag trotz heftigen Schneefalls gefahren. Es komme allerdings zu Verspätungen, sagte ein Sprecher. Im niedersächsischen Umland wurde der Busverkehr dagegen mancherorts komplett eingestellt – etwa in den Kommunen Barsinghausen und Springe.

Wilhelmshaven: Aufgrund der aktuellen Wetterlage könne es zu Verspätungen im gesamten öffentlichen Personennahverkehr kommen. «Fahrgäste werden um Verständnis gebeten», hieß es auf der Seite der Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft.

Göttingen: Im Nahverkehr in Göttingen werden nicht alle Haltestellen angefahren. Die Verkehrsbetriebe baten Fahrgäste, zu Hause zu bleiben und nicht zwingend nötige Fahrten auf einen anderen Tag zu verschieben.