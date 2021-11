Witthaut rechnet nicht mit Gewalt bei Corona-Demos

Bernhard Witthaut während einer Pressekonferenz. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der niedersächsische Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut sieht in einer möglichen Impfpflicht viel Nutzen aber auch Gefahren. «Ich habe eher den Eindruck, dass eine solche Impfpflicht natürlich langfristig hilft, aber kurzfristig zu einer Verschärfung der Polarisierung in der Gesellschaft führt», sagte Witthaut im Interview der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Dienstagsausgabe).

Eine Überwindung dieser Polarisierung sei für ihn erst realistisch, wenn die Pandemie vorbei ist und damit die Maßnahmen zur Eindämmung dieser Seuche. Gewaltausbrüche wie zuletzt in Österreich und den Niederlanden hält der Verfassungsschutzpräsident aber für unwahrscheinlich. «Ich glaube eher, dass wir so etwas in Deutschland und in Niedersachsen nicht erleben werden», sagte Witthaut.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-196461/2