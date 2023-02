Wissing will schnellen Weiterbau der Autobahn 20

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich zu einem beschleunigten Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein bekannt. Es gehe um eine «ganz wichtige Autobahn, die hier gebraucht wird», sagte Wissing am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Brunsbüttel. Er verwies auf den Beschluss des Bundestags, wichtige Infrastrukturprojekte in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen.

«Das heißt, der Gesetzgeber hat mir als Verkehrsminister den Auftrag gegeben, diese Dinge vordringlich umzusetzen», sagte Wissing. Dazu gehörten auch Straßen wie die A20. «Und ich kämpfe jetzt dafür, dass diese Dinge nicht langsam gebaut werden, sondern schnell gebaut werden, nachdem der Gesetzgeber entschieden hat, dass sie gebaut werden sollen.»

Seit 13 Jahren endet die A20 östlich von Bad Segeberg. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet eine Fertigstellung samt Querung der Elbe nicht vor 2030. Gegen mehrere Abschnitte wird geklagt. Die Autobahn soll künftig als Nordwestumfahrung Hamburgs dienen und durch einen neuen Elbtunnel bei Glückstadt nach Niedersachsen führen.