Wissenschaftler Stefan Nagel erhält Deutschen Studienpreis

Hannover (dpa/lni) –

Der Wissenschaftler Stefan Nagel von der Leibniz Universität Hannover hat den Deutschen Studienpreis in der Kategorie Geistes- und Kulturwissenschaften gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert, wie die Körber-Stiftung mitteilte. Insgesamt werden drei erste Preise in verschiedenen Kategorien von der Stiftung vergeben. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas verleiht den Deutschen Studienpreis 2024 am 3. Dezember in Berlin.

Der Berufsbildungsforscher Nagel hat sich in seiner interdisziplinären Dissertation mit dem Thema «Wie Facharbeit zur Nachhaltigkeit beitragen kann» beschäftigt. Laut Nagel gehört eine nachhaltige Entwicklung zu den dringendsten Anliegen. Nicht nur das Konsumverhalten müsse sich ändern, sondern auch die Abläufe in der Industrieproduktion. Nagel hat untersucht, wie durch die Facharbeit in industriellen Metallberufen eine nachhaltige Transformation in den Unternehmen gelingen kann und was Fachkräfte dafür wissen und können müssen. Auf Basis empirischer Untersuchungen entwickelte der Wissenschaftler ein Modell zur Beschreibung erforderlicher Kompetenzen sowie konkrete Ansätze zur Verankerung und Förderung von Nachhaltigkeit in Berufsbildung und Facharbeit.

Der Deutsche Studienpreis zeichnet jährlich herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aller Fachrichtungen aus. Für Dissertationen von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung vergibt die Körber-Stiftung Preise im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro.