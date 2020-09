Wissenschaftler forschen für weniger Unterwasserlärm

Schiffspropeller aus der Vogelperspektive. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Büsum (dpa/lno) – Ein internationales Forscherteam aus verschiedenen Fachdisziplinen will nach Lösungen suchen, um den durch die Schifffahrt verursachten Unterwasserlärm tiergerecht zu verringern. Dafür untersuchen Forscherinnen und Forscher aus Tiermedizin, Bioakustik, Populationsbiologie, Schiffbau und Ingenieurwesen unter anderem die Frage, welche Geräusche für Wasserbewohner am schädlichsten sind, wie sie erzeugt und wie sie verbreitet werden, teilte das Büsumer Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover am Donnerstag mit.

Aktuell gebe es bereits Studien, die mit unterschiedlichen Ansätzen die Störungseffekte durch Unterwasserlärm belegen, hieß es. Ebenso gebe es bereits Vorschläge, wie die Schifffahrt leiser und damit tierfreundlicher gestaltet werden kann. Es gebe jedoch noch viele offene Fragen und keine zielgerichteten Lösungsansätze. «Wir gehen das komplexe globale Problem des unter Wasser abgestrahlten Lärms auf eine wirklich umfassende, transdisziplinäre Weise an und hoffen, dass die Erkenntnisse und Innovationen, die wir in diesem Projekt generieren, zu intelligenten praktischen Lösungen führen werden», sagte ITAW-Leiterin Prof. Ursula Siebert.