Wirtschaftswachstum im Norden über Bundesdurchschnitt

Kiel (dpa/lno) –

Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr stärker gewachsen als im Durchschnitt des Bundes. Nach vorläufigen Berechnungen legte das Bruttoinlandsprodukt, das den Wert aller erzeugten Güter und Dienstleistungen abbildet, im Vergleich zu 2024 preisbereinigt um 0,9 Prozent zu. In Deutschland insgesamt stieg das Bruttoinlandsprodukt 2025 real um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Nord mitteilte.Die Wirtschaftsleistung im verarbeitenden Gewerbe nahm in Schleswig-Holstein um 1,8 Prozent zu. Deutschlandweit sank sie um 1,0 Prozent. Verantwortlich dafür seien unter anderem positive Entwicklungen in den Bereichen Nahrungs- und Futtermittel sowie bei pharmazeutischen Erzeugnissen. Eine leicht negative Entwicklung gab es dagegen im Maschinenbau.

Deutlicher Rückgang im Baugewerbe

Die Wirtschaftsleistung im Baugewerbe Schleswig-Holsteins sank real um 4,2 Prozent und entwickelte sich damit schlechter als in Deutschland insgesamt (minus 2,9 Prozent). Im Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen entwickelte sich die Bruttowertschöpfung in Schleswig-Holstein mit minus 1,1 Prozent ebenfalls schlechter als auf Bundesebene, wo es einen Rückgang von 0,6 Prozent gab.

Positiver als auf Bundesebene entwickelte sich im Norden der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation mit einem realen Anstieg von 3,5 Prozent. In Deutschland insgesamt betrug der Anstieg in diesem Bereich 1,3 Prozent.