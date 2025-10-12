Wirtschaftsverbände beklagen Schwächung des Standorts

Hamburg (dpa/lno) –

Der erfolgreiche Volksentscheid über die vorgezogene Klimaneutralität Hamburgs wird nach Einschätzung von Wirtschaftsverbänden ansässige Unternehmen schwächen. «Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzabbau unserer im weltweiten Wettbewerb stehenden Unternehmen lassen sich nun nicht mehr ausschließen», sagte der Vorstandvorsitzende des Industrieverbands Hamburg, Andreas Pfannenberg.

«Es ist zu befürchten, dass der Standort Hamburg durch diese unsicheren Rahmenbedingungen im Wettbewerb um Investitionen, Arbeitsplätze und Innovationen zurückfällt», äußerte der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust. Der Präsident der Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann, sagte, die Betriebe müssten sich auf Unsicherheiten einstellen, die Investitionen in den Standort hemmten. Die wirtschaftliche Lage sei ohnehin schwierig.

Mit einem erfolgreichen Volksentscheid am Sonntag haben Hamburgs Bürgerinnen und Bürger entschieden, dass die Stadt die angestrebte Klimaneutralität von 2045 auf 2040 vorziehen muss.