Wirtschaftssenatorin reist mit Delegation nach Polen

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) reist zu Wochenbeginn nach Polen. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Nachbarland im Osten zu stärken. Die Politikerin ist von Montag bis Mittwoch mit Vertreterinnen und Vertretern der Hafenwirtschaft, Logistik, der Handelskammer sowie Unternehmen und Organisationen aus der Metropolregion Hamburg in Polen unterwegs, wie die Behörde mitteilte. Die Reise führt die Delegation zunächst in die Häfen von Danzig (Gdansk) und Gdynia und schließlich auf die Logistikmesse TransLogistica in Warschau.

Es gehe darum, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Partnern im Bereich der Hafenlogistik weiter auszubauen, sagte Leonhard laut Mitteilung. «Polen ist ein wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland, mehr noch gilt das für Hamburg und den Hamburger Hafen.» Die Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Markt und dem Hamburger Hafen sei für alle Beteiligten gewinnbringend, «denn auch unseren Partnerinnen und Partnern entlang der Lieferketten in Polen dient Hamburg als Tor zur Welt – und viele Unternehmen verlassen sich auf die eingespielte Logistik zwischen unseren Regionen».

In Polen wird Leonhard auch Gespräche mit Vertretern der polnischen Regierung führen und sich mit Start-ups insbesondere aus der Logistikbranche austauschen.