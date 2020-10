Wirtschaftsminister stellt Start-up-Strategie vor

Bernd Althusmann (CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung von Niedersachsen, spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Landesregierung Niedersachsen will die Start-up-Firmen stärken. Die Szene besteht derzeit aus rund 380 Unternehmen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) stellt am heutigen Donnerstag (12.30 Uhr) die Strategie dazu in Hannover vor. Die digitalen, innovativen, schnellen und agilen Start-ups könnten ihre Unternehmen fast überall gründen und betreiben, hieß es vorab vom Ministerium. Ziel sei es daher, die Jungunternehmerinnen und -unternehmer in der jeweiligen Region zu halten und ihnen Entfaltung zu ermöglichen.