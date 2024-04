Wirtschaftsminister Habeck bei Taufe eines Offshore-Schiffs

Kappeln (dpa/lno) –

Nord- und Ostsee können raue Meere mit hohen Wellen sein. Damit Techniker möglichst sicher und schonend an ihre Arbeitsplätze in Offshore-Windparks gelangen, wird am Montag (9.00 Uhr) in Kappeln ein neues gefedertes Transferschiff getauft. Der Energiekonzern EnBW und die Werft Wallaby Boats aus Kappeln haben das Schiff gemeinsam auf den Weg gebracht. Zur Taufe wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der Schlei erwartet. Außerdem dabei sind unter anderem der EnBW-Vorstandsvorsitzende Georg Stamatelopoulos und die schleswig-holsteinische Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU).

Nach Angaben von EnBW und Wallaby Boats handelt es sich um das weltweit erste kommerzielle Schiff mit einem Federungssystem. Es ermögliche den Technikern, auch bei hohen Wellen auf die Windkraftanlagen zu gelangen. Die EnBW hat das Schiff nach eigenen Angaben für den Einsatz in ihrem Offshore-Windpark Baltic 2 in der Ostsee gekauft. Ab Mai soll es eingesetzt werden.