Wirtschaftsförderungen sichern Tausende Arbeitsplätze

Kiel (dpa/lno) –

3800 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein seien mithilfe der Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein in den vergangenen zwei Jahren erhalten und neu angesiedelt worden. Zudem seien 2022 und 2023 65 Gewerbeflächen an Unternehmen veräußert worden, teilte der Verband der Wirtschaftsförderungen am Freitag bei der Vorstellung der Leistungsbilanz mit.

Die 15 Gesellschaften, die sich in dem Verband zusammenfinden, engagieren sich zudem auch als Flächenentwickler: So befinden sich derzeit 280 Hektar Gewerbefläche im Zugriff der Wirtschaftsförderungen. Rund 1500 Hektar Gewerbefläche befänden sich für die nächsten 15 Jahre in Entwicklung. Den tatsächlichen Bedarf in dem Zeitraum sieht der Verband allerdings bei über 3000 Hektar an Gewerbeflächen.