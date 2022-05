Wirtschaft zu Koalitionsverhandlungen: Planung beschleunigen

Kiel (dpa/lno) –

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert zu den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen eine Beschleunigung von Planungen in Schleswig-Holstein. Nötig sei mehr Tempo etwa für den Bau des geplanten Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel. «Ein solches Terminal ist für die Wirtschaft und die Energiesicherheit von strategischer Relevanz», teilte IHK-Präsident Hagen Goldbeck am Dienstag mit.

Ferner müsse der Straßenverkehr eine wichtige Säule im Verkehrsnetz bleiben. «Insofern ist der baldige Weiterbau der A 20 mit Elbquerung politische Pflicht», sagt Goldbeck. Dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) direkt nach der Wahl die A20 als «unverhandelbar» eingestuft habe, sei ein mutmachendes Signal. Die Wirtschaft erwarte auch ein klares Bekenntnis zum Fehmarnbelt-Tunnel sowie zur Anbindung an das Straßen- und Schienennetz.