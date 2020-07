Wirtschaft im Norden wieder etwas optimistischer

Kiel (dpa/lno) – Trotz des schwersten Konjunktureinbruchs in der deutschen Nachkriegsgeschichte schöpft die Wirtschaft in Schleswig-Holstein wieder mehr Zuversicht. Wie die IHK am Donnerstag mitteilte, kletterte der sogenannte Konjunkturklimaindex im zweiten Quartal von 60,0 auf 84,4 Punkte. Grund seien positivere Erwartungen an die künftige Geschäftslage. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt in einer Schätzung bekanntgegeben, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im zweiten Quartal infolge der Corona-Krise zu den ersten drei Monaten dieses Jahres um 10,1 Prozent geschrumpft war.

Die IHK begründete die Stimmungsaufhellung im Norden mit politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und der Lockerung von Corona-Auflagen. Dennoch liege der Konjunkturklimaindex weit unter dem langjährigen Durchschnitt von 111,1. Maximal möglich sind 200 Punkte.

Die aktuelle Geschäftslage schätzen den Angaben zufolge zwei Drittel der Unternehmen als gut oder befriedigend ein, 32 Prozent als schlecht. Dies entspricht etwa den Werten des Vorquartals. Die weiteren Erwartungen haben sich stark verbessert. Während im ersten Quartal noch über zwei Drittel eine Verschlechterung befürchteten, sind es jetzt noch 38 Prozent. Fast 45 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden, 17,5 Prozent mit einer günstigeren Geschäftslage.

«Unsere Unternehmen haben weiterhin mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen», sagte IHK-Präsidentin Friederike C. Kühn. Sie blickten nun aber wieder mit mehr Zuversicht in die Zukunft. Der Konjunkturindex hat sich in allen Branchen verbessert. «Vor allem die Lage im Handel und im Verkehrsgewerbe sieht nicht mehr ganz so düster aus», sagte Kühn. In der Industrie hingegen drücke ein deutlicher Auftragsrückgang die Stimmung. Die Lage bei den Dienstleistungen habe sich kaum verändert.

Fast jedes vierte Unternehmen signalisiert der Umfrage zufolge Beschäftigungsrückgänge. Zwei Drittel planen, das Niveau zu halten. Während im Frühjahr die Mehrheit einen Rückgang bei Investitionen avisierte, rechnen nun gut 60 Prozent mindestens mit einem konstanten Niveau. Fast 17 Prozent wollen im nächsten Geschäftsjahr mehr investieren.

Knapp jedes vierte Unternehmen gab an, wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise zu arbeiten. 31 Prozent erwarten eine Normalisierung erst im Laufe des nächsten Jahres. «Die Lage ist weiterhin ernst, aber wir sehen auch das Licht am Ende des Tunnels», resümierte IHK-Präsidentin Kühn.