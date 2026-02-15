Winterwetter zum Wochenstart: Schnee, Wind und Glätte

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Während der Sonntag noch Hoffnung auf eine sonnige Woche macht, wird diese zum Wochenstart schnell von Schnee, Wind und Glätte abgelöst.

Der Sonntag wird im Norden zunächst heiter und trocken mit Höchsttemperaturen zwischen minus 2 und 0 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich teilweise die Sonne. Aus Südost herrscht tagsüber an der Nordsee ein zunehmend frischer bis starker Wind, nachts kommt es zu teils stürmischen Böen und Tiefsttemperaturen bis zu minus 6 Grad. Auch an der Ostsee gibt es an Küstenabschnitten Böen bei noch frostigeren Temperaturen bis zu minus 9 Grad.

Stürmische Böen und Neuschnee mit Glätte

Schon gegen frühen Montagmorgen setzt der Prognose zufolge in Schleswig-Holstein von Südwesten aus Schneefall mit Glätte ein. Auch tagsüber kann es bei minus 2 bis 0 Grad weiter schneien und glatt sein auf den Straßen. Bis auf Ostvorpommern kommt es auch in Mecklenburg-Vorpommern zu ein paar Zentimetern Neuschnee und Dauerfrost bei minus 4 bis minus 2 Grad. An der Nordsee herrscht weiter böiger Wind aus Südost, an der Ostsee gibt es stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen kommt es durch Schneefall und Temperaturen bis zu minus 6 Grad im Norden zu Glätte. Nahe der Elbe und in Westmecklenburg ist zudem gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen am Dienstag eisig, und es schneit vereinzelt bis in die Nacht hinein. Im Westen Mecklenburg-Vorpommerns kommt es zu teils gefrierendem Regen. An der Ostseeküste herrschen lokal Windböen.

Während es am Mittwoch tagsüber noch vereinzelt schneit, bleibt die Nacht trocken und kalt. Die Temperaturen sinken im Norden noch etwas weiter auf bis zu minus 8 Grad.