Winterwetter: Wilhelmshaven rechnet mit Verkehrsproblemen

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Wegen des anhaltenden Winterwetters rechnet die Stadt Wilhelmshaven in den kommenden Tagen mit Problemen im Verkehr. «Der Blick in den Wetterbericht lässt für die kommenden Tage weiteren Schneefall sowie zum Beginn der neuen Woche auch Eisglätte erwarten», teilte die Stadtverwaltung mit. Vor allem bei starken Schneefällen könne es zu Einschränkungen im Straßenverkehr und damit auch im Busverkehr kommen. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Busverkehr dann ganz oder in Teilen vorübergehend eingestellt werde, hieß es.

Angesichts des rund 150 Kilometer langen städtischen Straßennetzes könnten die Räumfahrzeuge nicht überall gleichzeitig sein, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Das Räumen der Straßen benötige Zeit. Die Stadt appellierte daher an Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu sein.

Auch für den Schulbetrieb in der Jadestadt könnte das Winterwetter Folgen haben. «Wenn es wirklich, wie derzeit angekündigt, zum Wochenbeginn zu extremer Glätte kommen sollte, kann dies auch Auswirkungen auf die Schülerbeförderung und in Folge dessen auf den Schulbetrieb haben», teilte die Stadt mit. Eltern sollten sich morgens über das Radio und die Social-Media-Kanäle der Stadt über mögliche Unwetterauswirkungen informieren, hieß es.