Winterwetter verursacht Zugausfälle bei Metronom und Enno

Das Winterwetter bringt den Regionalverkehr aus dem Takt – betroffen sind auch Züge des Metronom. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Uelzen (dpa) –

Das Winterwetter führt zum Wochenbeginn zu zahlreichen Zugausfällen im Regionalverkehr in Niedersachsen und Hamburg. Bei den Bahnunternehmen Metronom und Enno fallen am Morgen einige Züge aus, wie die Unternehmen auf ihren Internetseiten mitteilten.

Beim Metronom sind unter anderem Verbindungen der Linie RE3 zwischen Uelzen und Hamburg sowie zwischen Uelzen und Hannover betroffen. Auch auf den Linien RB31 zwischen Hamburg und Lüneburg sowie RB41 zwischen Tostedt und Hamburg kommt es den Angaben zufolge zu Ausfällen. «Wir fahren auf allen Linien, allerdings mit Verspätungen und Zugausfällen!», teilte das Bahnunternehmen mit.

«Es bleibt dabei, wir können nicht fahren»

Bei Enno fallen am Morgen Züge der Linie RE50 aus. Betroffen ist die Verbindung zwischen Wolfsburg über Braunschweig nach Hildesheim. «Es bleibt dabei, wir können nicht fahren», teilte das Unternehmen mit. Die Strecke sei zu stark vereist. Reisende werden gebeten, Alternativen zu nutzen oder ihre Fahrt zu verschieben.

Bereits am Wochenende hatte das Winterwetter den Regionalverkehr in großen Teilen Norddeutschlands weitgehend lahmgelegt.