Winterwetter sorgt für Schulausfälle in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Wegen des heftigen Winterwetters fällt am Mittwoch der Präsenzunterricht an Schulen in Bremen und Bremerhaven aus. Schülerinnen und Schüler sollen stattdessen von zu Hause aus lernen, wie die Bildungsbehörde mitteilte. Ziel sei es, den Schulbetrieb in sicherer Form aufrechtzuerhalten und das Risiko auf den Schulwegen zu minimieren. Auch in Niedersachsen gibt es vielerorts Schulausfälle.

Die Schulen blieben aber geöffnet, um eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, die zu Hause nicht betreut werden könnten. Die jeweiligen Schulen informierten Eltern über konkrete Regelungen und Abläufe, hieß es weiter. Aus Sicherheitsgründen sollen außerdem Sonderfahrten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen entfallen, die normalerweise von Fahrdiensten gebracht werden.

Das gilt an Kitas

Die Kindertagesstätten reagierten flexibel auf das Winterwetter: Beim städtischen Träger Kita Bremen solle die Betreuung grundsätzlich stattfinden, teilte die Bildungsbehörde weiter mit. In einzelnen Einrichtungen kann es jedoch zu Einschränkungen oder Notdiensten kommen. Die Leitungen informierten betroffene Eltern direkt. Freie Träger entschieden eigenständig über ihr Vorgehen.