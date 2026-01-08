Winterwetter sorgt für Absage in der Basketball-Bundesliga

08. Januar 2026 22:38
Das Spiel der Hamburg Towers gegen Trier muss wegen der Winterwetterkapriolen ausfallen. (Symbolbild) Christoph Soeder/dpa
Sturmtief Elli hat in der Basketball-Bundesliga für eine Absage gesorgt. Die Eigentümer der Inselpark Arena setzten die Partie in der BBL zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Vet-Concept Gladiators Trier ab. Das Spiel sollte am Samstag ausgetragen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Arena-Sperrung erfolge «vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast», erklärten die Towers. Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal habe oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird, äußerte der Club in einer Mitteilung.

