Winterwetter: Schnee und Frost in Niedersachsen

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen und Bremen stehen in den kommenden drei Tagen vor einem winterlich-kalten Wetterabschnitt mit Schnee im Bergland, verbreitetem Nachtfrost und nur wenigen freundlichen Momenten.

Bereits am Mittwoch ist es stark bewölkt und zeitweise nass, im Bergland auch winterlich mit Schnee und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen drei Grad an der Elbe und sechs Grad auf den Inseln. Im Oberharz herrscht teils leichter Dauerfrost. In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Niederschläge den Angaben nach langsam ab, vielerorts fällt noch Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad, im Oberharz bis minus sechs Grad. Auch im Binnenland ist Glätte möglich.

Der Donnerstag zeigt sich laut DWD im Westen wolkig mit einzelnen Schauern oder Schneeschauern, im Osten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sollen ein Grad im Harz, drei Grad in Bremen und sechs Grad auf den Inseln erreichen. In der Nacht zum Freitag soll es verbreitet stark abkühlen, vielerorts auf minus zwei bis minus sechs Grad, im Oberharz bis minus sieben Grad. Lokal kann es glatt werden.

Am Freitag hält sich dem DWD zufolge zunächst vielerorts Bewölkung, im Süden sind noch einzelne Regen- oder Schneeschauer unterwegs. Im Tagesverlauf setzt sich abseits der Küsten demnach aber zunehmend freundliches, trockenes Wetter durch. Die Höchstwerte sollen im Binnenland bei etwa zwei Grad liegen, auf den Inseln bei sechs Grad, im Oberharz nahe null Grad. In der Nacht zum Samstag wird es erneut frostig, im Südosten teils bis minus sieben Grad.