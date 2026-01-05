Winterwetter: Mehrere Flüge am Hamburg Airport gestrichen

Der Winterdienst des Flughafens war auch am Montag seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des winterlichen Wetters in Europa sind am Hamburger Flughafen mehrere Flüge gestrichen worden. Die Website des Flughafens listete bis zum Nachmittag sieben entfallene Abflüge und fünf entfallene Ankünfte auf. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Betroffen waren Verbindungen zwischen Hamburg und etwa Flughäfen in Amsterdam, Mailand und Paris, wie aus der Übersicht hervorgeht. Am Amsterdamer Großflughafen Schiphol waren allein am Morgen infolge des Winterwetters rund 450 Flüge entfallen.

Die weit überwiegende Mehrheit der Flüge ab und nach Hamburg musste nicht gestrichen werden. Nach Angaben des Hamburg Airport Helmut Schmidt waren am Montag rund 130 Starts und etwa 130 Landungen geplant.

Flugzeuge wurden zum Teil mehrfach enteist

«Unser Winterdienstteam ist jeweils seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz, um die Start- und Landebahnen und Vorfeldflächen von Schnee und Eis zu befreien», teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens auf Anfrage mit. Flugzeuge mussten zum Teil mehrfach enteist und von dicken Schichten Packeis befreit werden. Dadurch könne es gelegentlich zu Verzögerungen kommen, sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Der Hamburger Flughafen verfügt den Angaben nach über 30 Spezialfahrzeuge zum Schneeräumen und zehn zum Enteisen von Flugzeugen. Die Start- und Landebahnen müssten ab einer Schneehöhe von 0,2 Zentimeter geräumt werden. Bei ungünstigen Wetterbedingungen räume der Winterdienst die Flächen acht- bis zehnmal täglich.