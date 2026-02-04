Winterwetter legt Teile des Bahn-Fernverkehrs lahm

Die Winterwitterung stellt die Deutsche Bahn derzeit zwischen Berlin und Hannover vor Probleme. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Berlin (dpa) –

Das Winterwetter sorgt im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Hannover für zahlreiche Ausfälle. Wie die Bahn online mitteilte, fällt unter anderem der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Bonn (über Hannover und Köln) aus. Gleiches gilt für die ICE-Linie von Berlin über Braunschweig und Frankfurt nach Karlsruhe. Die ICE-Linien Berlin – Hannover – Münster – Dortmund – Köln – Aachen sowie Berlin – Hannover – Bremen – Oldenburg fallen demnach zwischen Berlin und Hannover aus.

Es fallen nicht alle Fernverkehrsverbindungen zwischen Berlin und Hannover aus, wie Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Einige Züge würden über Stendal umgeleitet, dadurch komme es zu Verspätungen.

Dem Sprecher zufolge ist eine wetterbedingte Weichenstörung bei Gardelegen nahe Wolfsburg der Grund für die Beeinträchtigungen. Zudem sei dort ein leerer Zug auf der Strecke liegengeblieben und blockiere ein Gleis.