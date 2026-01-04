Wintersportfans nutzen Schneewetter im Harz

Braunlage (dpa/lni) –

Der Neuschnee hat viele Wintersportler in den Harz gelockt. Der Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) nahm am Sonntag seinen Skibetrieb auf, wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilte. Viele Wintersportler waren bereits am Vormittag auf den Pisten. Im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg war ein Lift für Wintersportfans geöffnet. Ein weiterer Lift blieb laut Veranstalter wegen technischer Probleme geschlossen.

Auch auf dem Bocksberg in Hahnenklee lag am Sonntag genug Schnee, um den Ski- und Snowboardbetrieb auf der Familienabfahrt zu eröffnen, wie der Veranstalter mitteilte. Wegen einzelner Schneeverwehungen seien die Abfahrten zwar bislang nicht optimal, aber trotzdem befahrbar. Auch die Winterrodelbahn konnte befahren werden. Vor dem Sessellift standen am Vormittag bereits einige Ski- und Snowboardfahrer an.

Am Hexenritt in Braunlage waren nur ein Schlepplift und ein Förderband geöffnet, wie der Veranstalter mitteilte. Die Wurmbergseilbahn blieb wegen starker Böen wie schon am Samstag geschlossen.

Mehr Schnee erwartet – Parklplätze voll

Im Laufe des Tages wird besonders in den höheren Lagen noch mehr Schnee erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es um die zehn Zentimeter, teilweise auch bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Dabei bleibt es bei Temperaturen zwischen minus 2 und minus 7 Grad kalt.

Am Nachmittag berichtete die Polizei in Goslar von überfüllten Parkplätzen im Oberharz und empfahl den Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder an einem anderen Tag anzureisen. Außerdem warnten die Beamten vor glatten Straßen.