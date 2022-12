Wintersonne lockt Hamburger an Alster, Elbe und zum Shoppen

Hamburg (dpa/lno) –

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein haben die Hamburger am Sonnabend bei schönstem Winterwetter an Alster, Elbe und zum Weihnachtsshoppen in die Innenstadt gelockt. Die Spazierwege entlang der Gewässer und in den Parks waren am Sonnabend gut besucht. Großer Andrang herrschte nach Angaben von dpa-Reportern bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch in den Geschäften und auf den Weihnachts- und Wintermärkten auf dem Rathausmarkt, in der Mönckebergstarße und am Jungfernstieg. Auch zahlreiche Touristen hätten das letzte Adventswochenende zum Einkaufen genutzt.

Nach den vergangenen Corona-Jahren seien die Kunden wieder da, sagte die Hamburger Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, Brigitte Nolte, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sehen, dass die Verbraucher es wunderbar finden, dass sie jetzt ohne Maske, ohne Zugangsbegrenzung und ohne Einschränkungen shoppen gehen, die Weihnachtseinkäufe genießen und dann noch mit einem netten Weihnachtsbummel auf den Weihnachtsmärkten verbinden können.»