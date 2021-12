Winterpause: Klimacamp vor Hannovers Rathaus wird abgebaut

Hannover (dpa/lni) – Nach mehr als 150 Tagen vor dem Rathaus wird das Klimacamp in Hannover vorübergehend abgebaut. Hintergrund sei, dass der Winter komme und die Corona-Lage sich zuspitze, teilte Fridays for Future am Dienstagabend in Hannover mit. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen am am Sonntag (12.12.) die letzten Zelte einpacken und in die Winterpause gehen. «Nur weil wir nicht mehr vor dem Trammplatz stehen werden, heißt das aber nicht, dass wir unsere Stimme senken», sagte ein Sprecher. Bis zum Wiederaufbau des Camps im Frühjahr werde eine Kunstausstellung die Politik daran erinnern, dass «konsequenter Klimaschutz ein Grundrecht» sei.

Klimacamps sind im vergangenen Jahr in vielen Städten meist vor den Rathäusern eingerichtet worden, darunter in Oldenburg, Göttingen, Lüneburg und Bremen.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-299102/2