Winterpause für den Helgoland-Katamaran «Halunder Jet»

Winterpause für den «Halunder Jet»: Der Helgoland-Katamaran ist am Dienstag von Hamburg aus zur letzten Hin- und Rückfahrt der Saison gestartet. Das Schiff habe seit Ende März 167.000 Passagiere befördert und damit das Vorjahr leicht übertroffen, teilte der Geschäftsführer der Reederei FRS Helgoline, Tim Kunstmann, der Deutschen Presse-Agentur mit. «Besonders der Hamburger Markt hat dieses Jahr ein verstärktes Interesse gezeigt.» 2022 waren es knapp 165.000 Passagiere. Die Zahlen reichten aber noch nicht an das Niveau von 2019 heran. Damals wurde eine Zahl von 192.000 Fahrgästen mitgeteilt.

«Die Leute sparen nicht am Urlaub, aber im Urlaub», sagte Kunstmann. Das bedeute, dass zwar noch in den Urlaub gefahren, aber im Urlaub verstärkt auf die Ausgaben geachtet werde. «Die Urlauberzahlen auf dem „Halunder Jet“ waren dieses Jahr positiv, bei den Tagesgästen hat man eine Zurückhaltung gespürt.» Insgesamt sei man zufrieden mit der Saison. Nach Worten von Kunstmann kam es bei den Gästen besonders gut an, dass der «Halunder Jet» seit dieser Saison im Binnenhafen und somit mitten im Zentrum der Insel anlegt. «Dadurch erspart man sich lange Fußwege auf der Insel», erklärte Kunstmann.

Im kommenden Jahr wird der Katamaran am 15. März in die neue Saison starten, die bis zum 3. November dauern soll. Täglich geht es dann bis zum Herbst wieder zum Roten Felsen in der Nordsee. Von Hamburg aus braucht der «Halunder Jet» 3,5 Stunden, von Cuxhaven 70 Minuten.