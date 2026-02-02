Winterlicher Wochenstart mit Frost und Sturmböen

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) –

Die Woche beginnt frostig mit niedrigen Temperaturen und vereinzeltem Schneefall. Auf den Straßen muss mit Glätte gerechnet werden.

Am Montag bleibt es zunächst bedeckt, im Laufe des Tages kann es von Osten her auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus 6 Grad in Hamburg und im Herzogtum Lauenburg. Auf den Nordseeinseln ist es mit bis zu einem Grad etwas milder. In Mecklenburg-Vorpommern wird es mit bis zu minus 10 Grad dagegen noch eisiger. In allen Gebieten herrscht Dauerfrost. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, können an den Küsten stürmische Böen aufziehen.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu minus 15 Grad. Es wird gebietsweise sehr frostig. Im Norden bleibt es überwiegend bewölkt und trocken. Am Meer kann es weiterhin zu starken Windböen kommen. Auch im nördlichen Schleswig-Holstein treten Windböen auf.

Sturmböen an der Küste

Der Dienstag zeigt sich zunehmend freundlich. Die Maximalwerte liegen bei minus einem Grad auf den Nordfriesischen Inseln sowie bei minus 5 Grad in Hamburg und Lauenburg. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Höchsttemperaturen zwischen minus 7 und minus 3 Grad. Vereinzelt wird Glätte erwartet. An der Küste sind teils immer noch Sturmböen möglich.

Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es kalt. In Schleswig-Holstein kann es zu leichtem Schneefall kommen. Die Minimaltemperaturen liegen zwischen minus 3 Grad auf den Nordseeinseln und minus 7 Grad im Südosten. In Mecklenburg-Vorpommern werden Werte zwischen minus 5 bis minus 10 Grad erwartet.