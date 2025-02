Winterglatte Straßen sorgen für Unfälle

Wittmund (dpa/lni) –

Schnee auf den Straßen in Niedersachsen hat für viele Unfälle gesorgt. Allein in Ostfriesland verzeichnete die Polizei bereits am Vormittag 26 Unfälle. Nach Angaben der Polizei wurden bei zwei davon Menschen leicht verletzt, in den anderen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Bereits am Dienstag wurden zwei Autofahrer im Landkreis Cloppenburg leicht verletzt, als sie mit ihren Wagen von der Straße rutschten. Mehrere Laster fuhren sich laut Polizei dort fest und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Schnee und gefrierender Regen hatten in ganz Niedersachsen für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Sogar auf der ostfriesischen Insel Norderney lagen am Mittwoch einige Zentimeter Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch in der Nacht auf den Donnerstag vor Schnee in Norddeutschland.