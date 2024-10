Winterflugplan ab Hamburg mit zwei neuen Zielen in Finnland

Hamburg (dpa/lno) –

Mit zwei neuen Direktverbindungen nach Finnland startet am Sonntag der Winterflugplan am Hamburger Flughafen. 55 Airlines bieten darin rund 95 Verbindungen an, die direkt angeflogen werden, wie der Flughafen mitteilte. Damit hat sich an der Zahl der Gesellschaften und Destinationen im Vergleich zum vorherigen Winterflugplan nichts geändert. Neu sind Direktflüge ins finnische Rovaniemi, das sich selbst «offizieller Wohnsitz» des Weihnachtsmanns nennt, und nach Kittilä nahe dem Wintersportgebiet Levi in Lappland, die ab Dezember beziehungsweise Januar zweimal wöchentlich von Eurowings angeboten werden.

Nordische Destinationen lauf Flughafen im Trend

Das Interesse an nordischen Destinationen steige stetig, sagte Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. «Die neuen Verbindungen nach Finnland sind ein perfektes Beispiel für diesen Trend.»

Zugleich beginne mit dem Winterflugplan die Hauptreisezeit für Ziele in Südostasien, wo mit der Trockenzeit die Hauptsaison anstehe. «Ab Hamburg sind die wichtigsten internationalen Drehkreuze mehrmals täglich erreichbar, über die es schnell und bequem in die ganze Welt geht.» So könnten Länder wie Thailand oder Vietnam von Hamburg etwa über die Flughäfen in Dubai und Doha oder auch Istanbul gut erreicht werden.

Zuletzt hatten Ryanair, Eurowings und Condor mit der Ankündigung, ihre Angebote von und nach Hamburg wegen hoher Standortkosten am Hamburger Flughafen einschränken zu wollen, für Schlagzeilen gesorgt. Die geplanten Streichungen sollen allerdings erst im Sommerflugplan umgesetzt werden.