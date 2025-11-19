Wintereinbruch im Norden: Schneeregen und Glättegefahr

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Es wird es frostig im Norden: Am Mittwoch herrscht nasskaltes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. «Über die 5-Grad-Marke kommen wir bis zum Wochenende nicht hinaus», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) der dpa mit. Nachts fallen die Temperaturen, sodass es zu Schneeregen und glatten Straßen kommen kann.

Der Donnerstag wird weitestgehend bewölkt bei 1 bis 4 Grad. An der Ostsee kommen laut DWD Schneeschauer und vereinzelten Gewittern dazu. Nachts kann es erneut glatt werden.

Zum Ende der Woche wird es etwas freundlicher. Mecklenburg-Vorpommern läutet das Wochenende mit einem Sonne-Wolken-Mix ein. Es bleibt meist trocken, mit einzelnen Schneeschauern an der Küste. In Schleswig-Holstein klettern die Temperaturen am Freitag auf maximal 6 Grad. Während tagsüber noch vereinzelt mit Schneeregen zu rechnen ist, bleibt es nachts größtenteils trocken.

Der Samstag im Norden bleibt trocken bei maximal 6 Grad tagsüber. «Die Wolkenknappheit sorgt nachts allerdings auch für eisige Temperaturen und glatte Straßen», so der DWD. Nachts werden Temperaturen von -5 Grad erreicht. An der Nordsee weht ein frischer, teils mäßiger Wind, an der Ostsee wird es teilweise stark böig.